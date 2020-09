Marco Vannini, parla Viola Giorgini: ‘Non sapevo niente dello sparo, credevo fosse un attacco di panico’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) E’ ricominciato oggi il processo Vannini. In aula – come unica teste ammessa – Viola Giorgini, la ragazza di Federico Ciontoli presente quella tragica sera quando Marco ha perso la vita. La versione di Viola Giorgini – scagionata reati a lei ascritti sia in primo che in secondo grado – non ha convinto il giudice che le ha ricordato l’obbligo di dire la verità, altrimenti rischia di essere accusata di falsa testimonianza. Viola Giorgini in aula ha dichiarato che tutti avevano cercato quella tragica sera di convincere Antonio Ciontoli a chiamare i soccorsi. Inizialmente – come sostiene la testimone – avevano creduto che Marco avesse avuto un attacco di panico. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

