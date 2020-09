La regina Elisabetta sta per tornare (tra Windsor e Buckingham Palace) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si era detto non sarebbe più tornata ai pubblici uffici. Invece, la regina Elisabetta II, che Buckingham Palace ha confermato essere prossima a lasciare il Castello di Balmoral per trascorrere due settimane a Sandringham, sarà di ritorno ai doveri della corona in ottobre. Ad annunciarlo, è stato il palazzo britannico, spiegando come Sua Maestà e il Principe Filippo abbiano intenzione di stabilirsi a Windsor i primi del mese per recarsi solo occasionalmente a Buckingham Palace. Leggi su vanityfair

