La plastica 100% bio che piace all’ambiente: parte oggi la raccolta fondi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100 per cento e compatibile con l’ambiente. È l’obiettivo di “100% Bioplastica”, progetto di ricerca selezionato nell’ambito della seconda edizione dell’Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa dell’Università di Milano-Bicocca, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. La squadra di “100% Bioplastica” è guidata da Paola Branduardi, professoressa del ... Leggi su meteoweb.eu

Microplastiche: la pressione delle lobby indebolisce l'intervento europeo e ne allunga i tempi

Divieto delle microplastiche in cosmetici e detergenti non prima del 2030 e possibilità di continuare a usare le nanoplastiche, nonostante i dubbi degli esperti Ue. Alla fine, la pressione delle lobby ...

Nestlé, investimento da 30 milioni di dollari per la plastica riciclata in Usa

Un investimento di 30 milioni di dollari nel fondo di private equity per l’economia circolare della società di investimenti Closed Loop Partners, è stato annunciato dalla multinazionale alimentare Nes ...

