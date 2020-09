La pesca va bene ma rischia di essere mangiato da un coccodrillo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un uomo va a pesca in un lago apparentemente molto tranquillo. Tutto sembra andare per il meglio, se non fosse che mentre recupera un pesce riceve il rapido e inaspettato attacco di un coccodrillo., ... Leggi su leggo

ejsblume : Era una bella mattinata di mercoledì, tutto andava bene. La tl sembrava calma ma ecco che all'improvviso, come un f… - gaetano_v04 : @stanza309_ Se fatto bene è buonissimo, sennò è un semplice the freddo alla pesca - 80snobperrie : @carmjnis Ti consiglio un ragazzo appassionato di pesca come il mio, loro li sanno fare bene ?? - Pollydolce : @peteremm57 @Giorgiolaporta E io invece l'assetto voglio provare a cambiarlo e sarebbe ora. E' passato qualche anno… - timoteoquellov1 : @lilyrosedeppF Un the potrebbe andare bene... Alla pesca, magari! Ti ringrazio, Lily. Nel frattempo faccio un salto su da Melody?? -

Ultime Notizie dalla rete : pesca bene La pesca va bene ma rischia di essere mangiato da un coccodrillo Il Messaggero La pesca va bene ma rischia di essere mangiato da un coccodrillo

Un uomo va a pesca in un lago apparentemente molto tranquillo. Tutto sembra andare per il meglio, se non fosse che mentre recupera un pesce riceve il rapido e inaspettato attacco di un coccodrillo.

Pesca, on. Tajani e on. Fitto: “Puglia seduta su montagna di fondi UE per il settore, ma centrosinistra non li ha saputi spendere”

“Più giriamo la Puglia -ha aggiunto l’on. Tajani- e più ci convinciamo che il destino della sinistra in questa Regione è segnato e noi siamo pronti, con Raffaele Fitto presidente, a governare e dare ...

Un uomo va a pesca in un lago apparentemente molto tranquillo. Tutto sembra andare per il meglio, se non fosse che mentre recupera un pesce riceve il rapido e inaspettato attacco di un coccodrillo.“Più giriamo la Puglia -ha aggiunto l’on. Tajani- e più ci convinciamo che il destino della sinistra in questa Regione è segnato e noi siamo pronti, con Raffaele Fitto presidente, a governare e dare ...