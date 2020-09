Kamala Harris, c’è un perché alle sue onnipresenti sneaker (Di mercoledì 9 settembre 2020) La rivoluzione è donna. Racchiude in sé lo spirito resiliente e la volontà di creare nuove realtà che ben riflettono il lato femminile di ogni essere umano. E, storicamente, porta con sé anche nuove forme di narrazione capaci di sovvertire i codici sociali: in America, ultimamente sono state proprio le donne a segnare, con il loro arrivo, dei nuovi inizi. Da Alexandria Ocasio-Cortez, la più giovane rappresentante del Congresso, a Rashida Tlaib, la prima americana di origini palestinesi a essere eletta nello stesso organo, che pubblicamente si sono, in qualche misura, servite anche della propria immagine per veicolare i propri valori. Seguite da Kamala Harris, senatrice della California e vice Presidente in corsa alle elezioni americane con Joe Biden, per la quale ogni dettaglio conta. A partire dalle scarpe. Leggi su vanityfair

GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Ansa: Una potenziale presidenza di #Kamala Harris sarebbe 'un insulto al nostro Paese'. E' l'attacco di Donald Trump alla candi… - GiancarloSpera2 : RT @Agenzia_Ansa: Una potenziale presidenza di #Kamala Harris sarebbe 'un insulto al nostro Paese'. E' l'attacco di Donald Trump alla candi… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Una potenziale presidenza di #Kamala Harris sarebbe 'un insulto al nostro Paese'. E' l'attacco di Donald Trump alla candi… - Agenzia_Ansa : Una potenziale presidenza di #Kamala Harris sarebbe 'un insulto al nostro Paese'. E' l'attacco di Donald Trump alla… - cappai_luca : Kamala Harris è bona -

Ultime Notizie dalla rete : Kamala Harris Kamala Harris, la candidata vice di Biden spopola sul web per le sue Converse Sky Tg24 Trump attacca Harris: la sua presidenza è un insulto agli Usa

Una potenziale presidenza di Kamala Harris sarebbe "un insulto al nostro Paese". E' l'attacco sferrato da Donald Trump alla candidata democratica alla vicepresidenza. Harris non dovrebbe "mai essere i ...

Trump shock contro Harris: “Lei presidente un insulto agli Stati Uniti”

Le elezioni si avvicinano e Donald Trump insulta Kamala Harris. Non è una novità, ma il presidente dalla Nord Carolina, dove si trovava per un comizio, ha deciso di andare all’in contro la senatrice d ...

Una potenziale presidenza di Kamala Harris sarebbe "un insulto al nostro Paese". E' l'attacco sferrato da Donald Trump alla candidata democratica alla vicepresidenza. Harris non dovrebbe "mai essere i ...Le elezioni si avvicinano e Donald Trump insulta Kamala Harris. Non è una novità, ma il presidente dalla Nord Carolina, dove si trovava per un comizio, ha deciso di andare all’in contro la senatrice d ...