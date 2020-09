James Lafferty di One Tree Hill sposa Alexandra Park di The Royals, la coppia a sorpresa va a nozze (Di mercoledì 9 settembre 2020) James Lafferty di One Tree Hill sposa Alexandra Park di The Royals: una coppia a sorpresa per molti, visto che i due attori hanno gestito in modo estremamente riservato la loro relazione. Ad annunciare le nozze è stato James Lafferty, volto di Nathan Scott di One Tree Hill per nove stagioni, con una tenera foto in cui l’attrice di Home ad Away lo abbraccia teneramente e mostra l’anello di fidanzamento appena ricevuto: “Ha detto sì“, ha commentato l’attore ufficializzando la proposta di matrimonio. James Lafferty e Alexandra ... Leggi su optimagazine

James Lafferty e Alexandra Park si sono incontrati per la prima volta nel 2015, proprio sul set di The Royals. Lafferty infatti ha diretto un episodio della seconda stagione. Il trait d’union è stato ...

