iPhone 12, nell’invito alla presentazione due indizi segreti (Di mercoledì 9 settembre 2020) iPhone 12, nell’invito alla presentazione in programma martedì 15 settembre c’è anche altro, forse indizi su prodotti con nuove caratteristiche Martedì prossimo la Apple svelerà l’attesa serie dell’iPhone 12 (dovrebbero essere presentati iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro e iPhone Pro Maz) e nell’invito alla presentazione diffuso ieri non si limita a ufficializzare la data ma c’è qualcosa in più, come se fosse degli indizi su alcune sorprese che verranno svelate sempre quel giorno o successivamente. In particolare sono due gli indizi che celerebbero nella comunicazione ufficiale dell’azienda ... Leggi su bloglive

visitorcity : RT @framarin: L'evento Apple è il 15 settembre: iPhone sì o iPhone no? Dalle sorprese nascoste già nell'invito (è un'animazione di realtà… - viciocort : RT @framarin: L'evento Apple è il 15 settembre: iPhone sì o iPhone no? Dalle sorprese nascoste già nell'invito (è un'animazione di realtà… - framarin : L'evento Apple è il 15 settembre: iPhone sì o iPhone no? Dalle sorprese nascoste già nell'invito (è un'animazione… -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone nell’invito Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net