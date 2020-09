Inchiesta Villa Inferno, anche Cavazza non risponde al giudice: oggi altri interrogatori (Di mercoledì 9 settembre 2020) Festini in Villa, la difesa di Cavazza: 'Respingiamo ogni accusa, lei era già conosciuta' 3 settembre 2020 Inchiesta 'Villa Inferno': scarcerato Bacci, domiciliari in un'altra abitazione 8 settembre ... Leggi su bolognatoday

infoitinterno : Villa Inferno Bologna, l’inchiesta punta ai conti. Il giorno della verità - Nutizieri : Inchiesta Villa Inferno, anche Cavazza non risponde al giudice: oggi altri interrogatori - Nutizieri : Inchiesta 'villa Inferno': scarcerato Bacci, domiciliari in un'altra abitazione - infoitinterno : I 30 nomi nell'inchiesta sui festini con la minorenne a Villa Inferno - infoitinterno : Sesso e droga, ecco chi trema per l'inchiesta: quei 30 nomi di 'Villa Inferno' -