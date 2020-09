"I miei figli? Se hanno sbagliato, devono pagare": parla la mamma dei fratelli Bianchi (Di mercoledì 9 settembre 2020) «Mi vergogno per gli assassini di Willy, ma i miei figli non sono i mostri che avete descritto e la piena verità su di loro verrà fuori!»: sono queste le parole di Antonietta Di Tullio, mamma dei fratelli Bianchi, che al Corriere della Sera ha raccontato tutto il suo dolore per la morte del giovane Willy Monteiro Duarte, ucciso forse dalle loro mani. La donna non fa sconti ai figli.«I miei figli devono pagare se hanno sbagliato, qualunque cosa hanno fatto, ma non per quello che non hanno fatto. La giustizia deve andare fino in fondo. Sono sicura che non sono stati loro a ucciderlo, una mamma certe cose le ... Leggi su huffingtonpost

«Mi vergogno per gli assassini di Willy, ma i miei figli non sono i mostri che avete descritto e la piena verità su di loro verrà fuori!»: sono queste le parole di Antonietta Di Tullio, mamma dei frat ...

