GF Vip 5, Enock pronto alla sfida: “Non sono il ‘fratello’ di Balotelli…” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sarà una nuova edizione davvero scoppiettante quella del Grande Fratello Vip con la partecipazione del fratello di Mario Balotelli, Enock Tutto pronto per una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Come concorrente ci sarà anche Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. Calciatore anch’egli di 27 anni, è tesserato nella squadra U.S.D. Caravaggio nel ruolo … L'articolo GF Vip 5, Enock pronto alla sfida: “Non sono il ‘fratello’ di Balotelli…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Il Grande Fratello Vip è pronto a riaprire la porta rossa ai nuovi concorrenti dal prossimo 14 settembre. In conduzione è stato confermato Alfonso Signorini mentre, ad affiancare Pupo come opinionista ...Un personaggio fuori dagli schemi che sicuramente porterà all’interno della Casa non solo la sua spiccata cultura ma anche lo stravagante savoir faire che da sempre lo contraddistingue. È lo scrittore ...