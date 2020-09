Frosinone-Roma oggi in tv: data, orario e come vedere in streaming l’amichevole 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Alle 18:00 di mercoledì 9 settembre la Roma scenderà in campo contro il Frosinone nell’amichevole precampionato dello Stadio Stirpe. Si tratta del secondo test per i giallorossi dopo quello contro la Sambenedettese che si è chiuso sul 4-2 per gli uomini di Fonseca. L’allenatore portoghese cerca risposte importanti sul piano del gioco e della preparazione ma anche sotto quello delle opportunità sul fronte offensivo dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo (rottura del legamento crociato). La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Roma TV mentre Sportface.it vi terrà compagnia con un live testuale in tempo reale. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone Roma Roma-Frosinone dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Probabili formazioni Frosinone Roma/ Perotti ancora centravanti?

SU QUASI 10 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 129 CASI

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘SU QUASI 10 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 129 CASI DI QUESTI 90 SONO A ROMA E ZERO DECESSI. ***RETE CORONET: AL SANT’ANDREA, SAN GIOVANNI, SAN CAMILLO E POLICLINICO ...

