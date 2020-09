Fa le corna al marito con il fratello: quando lui li scopre succede il panico “faccio una strage” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il tradimento da parte di una persona amata è una delle cose più complesse e dolorose da affrontare. A volte tendiamo a riporre totale fiducia in chi ci sta accanto, evitando sospetti, evitando che la paranoia possa prendere il sopravvento sul rapporto. La notizia che andiamo a riportare riguarda proprio la fiducia tradita, ma attenzione, in questo caso, sono due le persone che hanno ferito l’uomo protagonista: moglie e fratello. “Correte, o faccio una strage” Tutto inizia quando un uomo di Signa riceve una telefonata dalla moglie: la donna confessa improvvisamente all’uomo di averlo tradito e di non riuscire a comunicarglielo direttamente perché spaventata. Il marito, come è comprensibile che sia, va su tutte le furie. Non è concepibile che la propria moglie tradisca, né ... Leggi su velvetgossip

