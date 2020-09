Decreto legge semplificazioni, Camera approva la fiducia con 291 sì (Di giovedì 10 settembre 2020) L'aula della Camera, ieri, ha votato la fiducia al governo sul Decreto semplificazioni (testo identico a quello licenziato dal Senato) con 291 sì, 207 no e un astenuto. Oggi dalle 9 alle 11,30 l'assemblea procederà all'esame degli ordini del giorno. Il voto finale per il via libera definitivo al provvedimento è stato fissato per domani alle 13 (scade il 14 settembre). Leggi su ilfogliettone

gualtierieurope : In Commissione Bilancio del Senato per l'audizione nell'ambito dell'esame del ddl n. 1925, di conversione in legge… - ItaliaViva : In questi mesi abbiamo sperimentato 'la solitudine dei riformisti', fra critiche e risatine dell'opposizione e pezz… - Agenzia_Ansa : #Scuola - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di #quarantena obbligatoria del f… - JosephDifranc20 : Ricordo che la pratica con la documentazione per la richiesta di cittadinanza italiana SUAREZ (estratto nascita, re… - nabu65 : RT @ItaliaViva: In questi mesi abbiamo sperimentato 'la solitudine dei riformisti', fra critiche e risatine dell'opposizione e pezzi di mag… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto legge Avvio anno scolastico: Decreto-legge con nuove misure e semplificazione interventi urgenti Lavori Pubblici Lettera A… niente lettera B nonostante…

Sono abilitato alla lettera A, ma non alla lettera B perchè mi dicono che ho degli anni di inquadramento come “quadro” svolgendo la funzione di capo cantiere/supervisore tecnico, quindi livello superi ...

Amaro (Ordine di Catania): centri storici ingessati, logica conservativa anche per ecomostri urbani

CATANIA - Il decreto-legge Semplificazioni all’articolo 10 stabilisce che in tutte le zone A delle nostre città si potranno demolire e ricostruire edifici esistenti solo se inseriti in un piano partic ...

Sono abilitato alla lettera A, ma non alla lettera B perchè mi dicono che ho degli anni di inquadramento come “quadro” svolgendo la funzione di capo cantiere/supervisore tecnico, quindi livello superi ...CATANIA - Il decreto-legge Semplificazioni all’articolo 10 stabilisce che in tutte le zone A delle nostre città si potranno demolire e ricostruire edifici esistenti solo se inseriti in un piano partic ...