Craftopia è il risultato dell'unione dei generi più diffusi

Se siete alla ricerca di qualche titolo particolare allora forse Craftopia potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di un titolo che racchiude in sè meccaniche provenienti da diversi generi.In pratica parliamo di un multiplayer online in cui i giocatori dovranno raccogliere risorse e mandare avanti un accampamento, combattere come nel più classico RPG e raccogliere nuovo equipaggiamenti nei dungeon più remoti."Abbiamo pensato a cosa sarebbe successo se avessimo unito i generi dei nostri videogiochi preferiti, abbiamo quindi ottenuto un open-world sandbox hack 'n' slash dungeon-crawling fantasy RPG survival in cui bisogna mandare avanti un accampamento." - dichiarano gli sviluppatori.

