Coronavirus, Berlino dichiara Praga e Ginevra zone a rischio (Di mercoledì 9 settembre 2020) All'elenco tedesco delle zone pi a rischio Coronavirus si aggiungono anche Praga, ai cantoni svizzeri di Ginevra e di Vaud, ma anche all isola di Corsica, nonch alle regioni francesi dell Auvergne-... Leggi su gazzettadelsud

covid19_alerts : RT @segnanti: Berlino, oggi “Dite: non ce n’è Covidden”. Foto ricordo per alcuni dei manifestanti anti-mascherina. #FotografieSegnanti #2… - anarcomico : RT @segnanti: Berlino, oggi “Dite: non ce n’è Covidden”. Foto ricordo per alcuni dei manifestanti anti-mascherina. #FotografieSegnanti #2… - lusebra : Da noi per il #coronavirus #bonus bici e monopattini. A Berlino biciclette-cargo gratis. Ve la immaginate una cosa… - AliceBassoWrote : Sì, però, cioè, raga. Una cerca di studiare, e la storia, e l'economia, e lo spirito critico, e i distinguo, e i no… - Stefano10016664 : RT @GiovanniAgost20: La polizia di Berlino ha arrestato 300 manifestanti durante le proteste contro le restrizioni per il contenimento del… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Berlino Coronavirus, Berlino dichiara Praga e Ginevra zone a rischio Gazzetta del Sud La Germania mette Ginevra e Vaud tra le zone a rischio

La Germania ha aggiornato i consigli di viaggio legati al coronavirus e ha inserito i cantoni di Ginevra e Vaud nella lista delle zone a rischio. Non si tratta di un divieto di viaggio, ma di un invit ...

Merkel, vertice sull’auto non deciderà nuovi aiuti. Industria, governo e parti sociali discutono futuro auto in Germania

BERLINO - Il vertice sul futuro dell’ auto previsto per stasera in video-conferenza tra la cancelliera Angela Merkel, i ministri competenti, i rappresentanti dell’industria dell’ auto e del sindacato ...

La Germania ha aggiornato i consigli di viaggio legati al coronavirus e ha inserito i cantoni di Ginevra e Vaud nella lista delle zone a rischio. Non si tratta di un divieto di viaggio, ma di un invit ...BERLINO - Il vertice sul futuro dell’ auto previsto per stasera in video-conferenza tra la cancelliera Angela Merkel, i ministri competenti, i rappresentanti dell’industria dell’ auto e del sindacato ...