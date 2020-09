Como, assessore ai servizi sociali strappa la coperta a un senzatetto (Di mercoledì 9 settembre 2020) Polemiche a Como per il gesto dell’assessore ai servizi sociali che strappa la coperta di dosso a un migrante. La scena è stata ripresa, il video pubblicato sulla rete. Ha fatto il giro della rete il video che mostra l’assessore ai servizi sociali di Como che strappa di dosso la coperta a un senzatetto. L’assessore in questione risponde al nome di Angela Corengia, finita al centro delle critiche e delle polemiche per un gesto che molti hanno definito crudele e senza senso. Il caso risale allo scorso 8 settembre, quando l’assessore ai servizi sociali di ... Leggi su newsmondo

