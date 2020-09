Can Yaman presto da Barbara D’Urso? Lei ne parla a ‘Pomeriggio Cinque” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ieri, martedì 8 settembre, è tornata alla grande Barbara D’Urso con “Pomeriggio Cinque”. La conduttrice, per la gioia delle orecchie e degli occhi delle fan di Can Yaman, che hanno visto un filmato sulla star di “Daydreamer – Le Ali del Sogno”, ha parlato di lui nel corso della puntata. “Can“, ha detto Barbarella (sbagliando a pronunciare il nome del bellissimo attore turco!), “verrò a cena con te come ti avevo promesso”. Infatti presto lo rivedremo a “Live – Non è la D’Urso”! Il video sul momento di “Pomeriggio Cinque” dedicato a Can Yaman è già su Mediaset Play! Can Yaman: l’ospitata di domenica 23 febbraio Come dimenticare quando Can ... Leggi su pianetadonne.blog

