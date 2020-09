Calciomercato Atalanta, ore calde per il Papu Gomez: domani la scelta per il trasferimento all’Al Nasr (Di mercoledì 9 settembre 2020) Alejandro Gomez, capitano dell’Atalanta, potrebbe dire addio al club bergamasco. Atalanta, gioia a Zingonia: al centro sportivo della Dea arriva un sorridente Josip Ilicic! Ora lo sloveno… Dopo la stagione trionfale della compagine guidata da Gian Piero Gasperini, culminata con il terzo posto nel massimo campionato italiano e con la sconfitta ai quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-German, è arrivato anche per i bergamaschi il tempo di fare Calciomercato. Il capitano e trascinatore degli orobici Alejandro Gomez, detto “Papu”, potrebbe adesso cambiare casacca in vista della prossima stagione. Mentre è iniziato il ritiro precampionato proprio da parte della Dea, il Calciomercato irrompe anche per la squadra di ... Leggi su mediagol

