Bielorussia, Lukashenko ammette: “Forse sono rimasto al potere un po’ troppo”. Oppositore portato via da “uomini mascherati” (Di mercoledì 9 settembre 2020) È passato un mese esatto dalle elezioni del 9 agosto, che hanno visto l’ennesimo trionfo del presidente Lukashenko e l’insorgere di proteste inedite per l’ultimo dittatore d’Europa. Lui, intanto, che non ha escluso la possibilità di elezioni presidenziali anticipate dopo una non meglio precisata riforma costituzionale, ha parlato per la prima volte dalle elezioni, e lo ha fatto davanti a un selezionato gruppo di testate russe, dove ha ammesso: “Forse sono rimasto al potere un po’ troppo”. potere che esercita, incontrastato, dal 1994. Poi ha avvertito la Russia: “Se la Bielorussia cade, poi tocca a Mosca. Se pensate che la ricca Russia possa far fronte (alle proteste, ndr) vi sbagliate; ho parlato con il mio amico più ... Leggi su ilfattoquotidiano

