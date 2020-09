Bassetti: «Lo stop sul vaccino di AstraZeneca? Bene: ecco perché non farà piacere ai no-vax» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 9 settembreLa decisione della AstraZeneca di sospendere la sperimentazione sul suo vaccino contro il Coronavirus dopo che un volontario ha avuto una reazione sospetta dovrebbe rassicurare tutti, secondo l’infettivologo Matteo Bassetti. Anzi, quello stop sul paziente nel Regno Unito è un argomento in più per smentire le accuse dei no-vax che dubitano sulla sicurezza della ricerca per il vaccino. Il medico del Policlinico San Martino di Genova ha spiegato all’Adnkronos quella che solo in apparenza può sembrare una contraddizione: «Spiace per lo stop alla sperimentazione, ma è il segnale che le aziende stanno lavorando con serietà, trasparenza e controllando i dati». ... Leggi su open.online

