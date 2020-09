UFFICIALE Valdifiori è un nuovo giocatore del Pescara. Il comunicato (Di martedì 8 settembre 2020) Il Pescara ha annunciato che Mirko Valdifiori è ufficialmente un nuovo giocatore attraverso il proprio sito Mirko Valdifiori è ufficialmente un nuovo giocatore del Pescara. Il centrocampista ha firmato un contratto biennale. Ecco il comunicato del club abruzzese: «La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mirko Valdifiori. Classico regista di centrocampo, Mirko è nato a Lugo di Romagna il 21 aprile 1986. Vicinissimo al Pescara già nell’estate 2013, quando con l’Empoli dell’Ex Maurizio Sarri poi conquisterà la serie A, gioca nella massima serie con i toscani ... Leggi su calcionews24

PescaraCalcio : ??UFFICIALE! Mirko Valdifiori è un nuovo calciatore Pescara Calcio ?? #Benvenuto in #CasaPescara - SaxSan2 : RT @PescaraCalcio: ??UFFICIALE! Mirko Valdifiori è un nuovo calciatore Pescara Calcio ?? #Benvenuto in #CasaPescara - sportli26181512 : Pescara, arriva Valdifiori: è ufficiale: Il centrocampista classe 1986 arriva in Abruzzo dalla Spal a titolo defini… - profundamentea1 : RT @PescaraCalcio: ??UFFICIALE! Mirko Valdifiori è un nuovo calciatore Pescara Calcio ?? #Benvenuto in #CasaPescara - t_toshiyuki : RT @PescaraCalcio: ??UFFICIALE! Mirko Valdifiori è un nuovo calciatore Pescara Calcio ?? #Benvenuto in #CasaPescara -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Valdifiori Calciomercato Pescara: ufficiale Valdifiori Rete8 Calciomercato Pescara, UFFICIALE | Colpo Valdifiori dalla Spal

Altro colpo di mercato per il Pescara di Massimo Oddo. Il club abruzzese ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista ex Spal, Mirko Valdifiori. Non si ferma il mercato del Pescara Calcio. Dopo la ...

Pescara, Valdifiori si allena: manca solo l’annuncio dell’acquisto – FOTO

Il Pescara ha pubblicato sul proprio profilo Twitter le prime foto di Mirko Valdifiori con la maglia del club abruzzese Mirko Valdifiori è praticamente un nuovo calciatore del Pescara. Manca solamente ...

Altro colpo di mercato per il Pescara di Massimo Oddo. Il club abruzzese ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista ex Spal, Mirko Valdifiori. Non si ferma il mercato del Pescara Calcio. Dopo la ...Il Pescara ha pubblicato sul proprio profilo Twitter le prime foto di Mirko Valdifiori con la maglia del club abruzzese Mirko Valdifiori è praticamente un nuovo calciatore del Pescara. Manca solamente ...