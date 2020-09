UFFICIALE – Aleksandar Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato (Di martedì 8 settembre 2020) Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter Dopo le visite mediche sostenute tra ieri pomeriggio e questa mattina, ora c’è anche l’annuncio. Aleksandar Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter. Il serbo arriva dalla Roma a titolo definitivo. Ecco il comunicato del club nerazzurro. Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: il calciatore serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma. Non ci si abitua mai, alle guerre. Ma alle sirene sì. O almeno, così era per Aleksandar Kolarov e i suoi amici. Avevano 14 anni e a Belgrado la vita ... Leggi su intermagazine

