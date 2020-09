Trump attacca i vertici del Pentagono (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 8 SET - Donald Trump ha accusato i vertici della difesa di voler intraprendere guerre per far contente le aziende belliche. "Non sto dicendo che le forze armate mi amano, intendo i ... Leggi su corrieredellosport

CorriereQ : Trump attacca i vertici del Pentagono - WhatstrumpuptoW : [ - iconanews : Trump attacca i vertici del Pentagono - stefanodonadio : Donald Trump attacca la moglie di Steve Jobs - spidermac : Donald Trump attacca la moglie di Steve Jobs -

Ultime Notizie dalla rete : Trump attacca Trump attacca i vertici del Pentagono - Ultima Ora Agenzia ANSA Usa: Trump, Biden è "stupido" e ha le idee confuse

New York, 08 set 02:03 - (Agenzia Nova) - Durante una conferenza stampa per il Labor Day, fuori dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è lanciato in un attacco personale ...

Trump attacca i vertici del Pentagono

(ANSA) - WASHINGTON, 8 SET - Donald Trump ha accusato i vertici della difesa di voler intraprendere guerre per far contente le aziende belliche. "Non sto dicendo che le forze armate mi amano, intendo ...

New York, 08 set 02:03 - (Agenzia Nova) - Durante una conferenza stampa per il Labor Day, fuori dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è lanciato in un attacco personale ...(ANSA) - WASHINGTON, 8 SET - Donald Trump ha accusato i vertici della difesa di voler intraprendere guerre per far contente le aziende belliche. "Non sto dicendo che le forze armate mi amano, intendo ...