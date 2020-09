Trento, bimbo di 4 anni positivo al Covid: scatta la quarantena per maestre e bimbi (Di martedì 8 settembre 2020) E’ ancora allarme coronavirus negli asili nido e alla scuola materna a pochi giorni dalla riapertura ufficiale di tutti gli istituti scolastici. A Trento, un bambino è risultato positivo al Covid-19. Ben sei bambini e due maestre saranno sottoposte a tampone e resteranno in isolamento fiduciario. Trento, bimbo positivo al Covid: allarme in una scuola … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

oden932 : RT @ultimenotizie: E' scattata la quarantena in un asilo nido di Pergine Valsugana (#Trento) in Trentino Alto Adige dopo che un bimbo è ris… - MonicaMoka79 : RT @ultimenotizie: E' scattata la quarantena in un asilo nido di Pergine Valsugana (#Trento) in Trentino Alto Adige dopo che un bimbo è ris… - ultimenotizie : E' scattata la quarantena in un asilo nido di Pergine Valsugana (#Trento) in Trentino Alto Adige dopo che un bimbo… - TgrRaiTrentino : #Covid. Positivo a #Pergine un #bimbo che frequenta l'asilo #nido -