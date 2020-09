Travaglio: «Su Berlusconi non mi esprimo finché non si rimette, ci vuole stile» (Di martedì 8 settembre 2020) In questi giorni in cui Silvio Berlusconi si trova al San Raffaele di Milano, ricoverato a causa del Covid-19 in condizioni da non sottovalutare ma tutto sommato stabili, si è percepito il silenzio sulla vicenda di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Nel corso della serata del 7 settembre, nella prima puntata di Otto e Mezzo dopo la pausa estiva, il giornalista ha spiegato perché. LEGGI ANCHE > De Benedetti fa gli auguri a Berlusconi ma dice che è stato lo stesso nocivo per il Paese e un imbroglione Travaglio su Berlusconi: «Non ne parlo, ci vuole stile» «Non mi sono espresso fino a questo momento – ha spiegato a Lilli Gruber – e non credo che lo farò fino a quando Berlusconi ... Leggi su giornalettismo

