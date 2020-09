Taglio dei parlamentari, Zingaretti dà il via libera al referendum (Di martedì 8 settembre 2020) A tredici giorni dal voto, Zingaretti ha dato l’assenso al Taglio dei parlamentari. Conte stasera sarà alla Festa dell’Unità del PD Aria di rivoluzione in vista. La corazzata di Governo sembra sempre più salda, e dopo vari tentennamenti sia da una parte che dall’altra, tra il PD e il Movimento 5 Stelle sembra essere tornato il sereno. Ad appena tredici giorni dal referendum sul Taglio dei parlamentari, infatti, Zingaretti annuncia la linea della Direzione: sì alla riforma costituzionale. La riunione è servita soprattutto a limare coloro che erano contrari e che volevano votare “no“. A testimonianza della rinata alleanza, vi è il fatto che questa sera l’ospite della Festa ... Leggi su zon

Mov5Stelle : Diamo un taglio netto con il passato, la riduzione del numero dei parlamentari rappresenta un vero e proprio invest… - pietroraffa : Milano, Circolo PD 'Da Gobba all'Ortica'. Dibattito aperto sul referendum sul taglio dei parlamentari. I 48 part… - Mov5Stelle : La nostra riforma costituzionale taglia il numero dei parlamentari da 945 a 600. È una riforma che porterà efficie… - GianluBorelli : @carlo_taormina Cosa centra il taglio dei parlamentari con il governo che deve andare a casa nel 2023 forse..mi sem… - 7hiva : @Stefano02395205 @AliceVolintiru @MinistroEconom1 Quindi hai scritto una cosa inesatta, il referendum del taglio de… -

Ultime Notizie dalla rete : Taglio dei

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, dopo un primo momento di titubanza su come schierarsi pubblicamente per il referendum sul taglio dei parlamentari, ha chiesto oggi alla Direzio ...Che mondo è mai questo in cui viviamo? Può succedere che un giovanetto – la madre lo chiamava il gigante buono – venga pestato a calci e pugni da un branco che lo uccide. Accade a Colleferro, una manc ...