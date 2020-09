Supercoppa UEFA aperta al pubblico, Ceferin: «Sarà un test pilota importante» (Di martedì 8 settembre 2020) Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato in vista della finale della Supercoppa Europea. Le sue parole Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato in vista della finale della Supercoppa Europea. Trofeo che sarà conteso da Bayern Monaco e Siviglia e che eccezionalmente vedrà il 30% del pubblico sugli spalti. Queste le parole del numero uno del UEFA. «Non tutto è normale, ma presto lo sarà. Sei mesi fa tutto si è fermato, ma ora siamo qui. Dobbiamo essere ottimisti, il calcio è forte. La Supercoppa di Budapest sarà un test pilota che ci aiuterà a capire cosa possiamo fare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

