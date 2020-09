Spaccio di droga, 8 arresti a Firenze. Sgominata la banda (Di martedì 8 settembre 2020) I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno arrestato 8 persone di etnia marocchina con l' accusa di associazione a delinquere finalizzata all'acquisto, importazione e ... Leggi su lanazione

I finanzieri hanno ricostruito l'organigramma della banda che aveva creato una organizzazione articolata per poter gestire varie basi in città FIRENZE — Alle prime ore dell’alba i militari della Guard ...

Le attività delle Fiamme Gialle hanno poi ricostruito la rete di altri spacciatori, anch`essi per lo più di origine marocchina o albanese, delle varie zone della città, che a loro volta creavano delle ...

