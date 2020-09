Spacca un piatto in testa ad un passante e lo rapina di 300 euro (Di martedì 8 settembre 2020) rapina in strada al Torrino, dove domenica pomeriggio un uomo di 69 anni è stato portato in ospedale a seguito di un'aggressione subita da un giovane. Siamo in via Deserto dei Gobi, sono appena ... Leggi su romatoday

Rapina dalle modalità alquanto anomale, quella avvenuta intorno alle 18 di oggi, 6 settembre, in via Deserto dei Gobi, a Roma, in zona Torrino. Un ragazzo si è avvicinato a un uomo di 69 anni – reside ...

Rapina in strada al Torrino, dove domenica pomeriggio un uomo di 69 anni è stato portato in ospedale a seguito di un'aggressione subita da un giovane. Siamo in via Deserto dei Gobi, sono appena passat ...

Rapina dalle modalità alquanto anomale, quella avvenuta intorno alle 18 di oggi, 6 settembre, in via Deserto dei Gobi, a Roma, in zona Torrino. Un ragazzo si è avvicinato a un uomo di 69 anni – reside ...