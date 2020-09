Sinner-Kohlschreiber in tv: data, orario e diretta streaming Atp Kitzbuhel 2020 (Di martedì 8 settembre 2020) Jannik Sinner trova Philipp Kohlschreiber al primo turno dell’Atp 250 di Kitzbuhel. L’altoatesino fa il suo esordio nel torneo austriaco dopo aver presenziato nella trasferta americana con due sconfitte: la prima con Caruso e la secondo contro Khachanov in cinque set agli Us Open. Jannik ha già battuto il tedesco a Vienna nel 2019. La partita è in programma nella giornata di mercoledì 9 settembre come secondo incontro sul campo centrale, dopo Bublik-Hanfmann, non prima delle 12:30 La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), mentre la diretta streaming è prevista sul sito web dell’emittente. Sportface.it vi terrà compagnia con un live e una cronaca al termine. Leggi su sportface

