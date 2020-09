Scontro Caldoro-De Laurentiis. L’ex governatore: “Hai fatto lo sborone. Io tifo Napoli da bambino” (Di martedì 8 settembre 2020) “Caro Aurelio De Laurentiis, non hai resistito a fare lo ‘sborone’, come dite voi romani. Entrando a gamba tesa nella campagna elettorale”. Inizia così la risposta di Stefano Caldoro al velenoso tweet del presidente del Napoli calcio. Per il quale il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania avrebbe già perso la campagna elettorale. E non ha mai fatto nulla di buono. Caldoro a De Laurentiis: hai fatto lo sborone “Tu invadi il campo della politica tifando per De Luca. E proprio vero che chi si somiglia si piglia”, continua l’ex governatore della Campania. “Io sono il tifoso di sempre (a differenza di voi due), che ama ... Leggi su secoloditalia

