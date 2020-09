Sarri alla Juve: «Mi mandate via ma questa squadra è inallenabile» (Di martedì 8 settembre 2020) Il Corriere di Torino, a firma Nicola Balice, torna sull’esonero di Sarri. Anche per approfondire la situazione contrattuale dell’allenatore toscano. Sarri non vuole fare sconti alla Juventus, scrive il quotidiano. In camera caritatis un confronto c’è stato, anche un tentativo per ora vano di giungere a una risoluzione del contratto: nessuno sconto da parte di Sarri, finché non ci sarà un nuovo progetto da sposare rimarrà a libro paga per 6 milioni lungo tutta questa stagione poi potrà essere pagata una penale da 2,5 milioni per interrompere il contratto con un anno d’anticipo. E un messaggio da parte di Sarri alla Juve tutta: «Voi mi mandate via, ma ... Leggi su ilnapolista

