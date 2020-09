Pomezia, Coronavirus: 39 le persone positive (Di martedì 8 settembre 2020) Attualmente si registrano a Pomezia 39 casi di Coronavirus. Di questi 37 sono in isolamento domiciliare mentre 2 sono ricoverati presso una struttura ospedaliera. I nuovi casi registrati sono di rientro da un viaggio o fanno parte della rete di contatti delle persone già positive. Sale a 75 il numero complessivo delle persone guarite mentre sono 17 i cittadini posti in isolamento domiciliare preventivo (non positivi). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

