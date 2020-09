Pensioni e Quota 100 scaldano l'autunno del Governo (Di martedì 8 settembre 2020) Sarà una trattiva lunga e complessa. Governo e Sindacati hanno fissato il calendario per iniziare il confronto sulla riforma del sistema previdenziale italiano, tema caldo per l'esecutivo, tanto più nel post Covid con un'Italia messa in ginocchio dalla crisi economica e dall'assenza di misure politiche efficaci per contenere l'emorragia economica.La pressione dell'Europa Che le cose in Italia debbano cambiare in tema Pensioni è, comunque, consapevolezza comune, ma come cambiarle e con che coperture sarà fonte di scontro politico ed economico per il prossimo semestre.I tempi, però, stringono. Con la consueta tecnica del bastone e della carota l'Europa ha accettato di aprire i lacci del borsello del Recovery Fund ponendo tra le condizioni anche quella della modifica del sistema previdenziale entro la metà del ... Leggi su panorama

