Pasta con cavolo guanciale e pecorino (Di martedì 8 settembre 2020) La è un primo piatto delizioso e sfizioso, una ricetta molto facile e veloce da preparare anche quando rientrate tardi a casa. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 gr. di Pasta20 cavoletti di bruxelles150 gr. di guanciale o pancetta100 gr. di pecorino romano10 pomodorini1 cipolla1 spicchio d’aglioSale q.b.Olio extravergine d’olivaPeperoncino piccante (facoltativo)Iniziamo la preparazione della pulendo il cavolo e mettendolo a bollire in una pentola piena di acqua. Lasciate bollire il cavolo per una decina di minuti e poi scolate e lasciate raffreddare. Non buttate l’acqua perché ci andremo a cuocere la Pasta. Intanto preparate il soffritto della Pasta con il ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Pasta con Accordo Rummo Coldiretti per produrre pasta con solo grano duro italiano Il Sole 24 ORE Drew Smith, mamma star del web: «Ecco pranzi e cene a meno di 2 euro al giorno»

Drew Smith vive a Scarborough, sul mare del Nord, nello Yorkshire, è truccatrice professionista, è sposata, ha tre figli (il terzo nato tre giorni fa), tre cani, e da qualche giorno è la star incontes ...

La schiacciata con l'uva: la ricetta contadina della vendemmia

La schiacciata con l'uva, detta anche "panello" in Valdarno, è una pietanza che viene preparata sul finire dell'estate. In concomitanza con la vendemmia e con l'arrivo dell'autunno ecco che questa sem ...

