Palmieri, Napoli: nei prossimi giorni incontro con gli intermediari (Di martedì 8 settembre 2020) Emerson Palmieri è il nome per il dopo Ghoulam l’interesse del Napoli per Palmieri è riportato dal Corriere del Mezzogiorno Emerson Palmieri pare essere il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

MundoNapoli : Corriere del Mezzogiorno: il Napoli pensa all’acquisto di Emerson Palmieri - news24_napoli : Napoli, Emerson Palmieri il dopo Ghoulam: fissato l’incontro con gli… - sportli26181512 : Napoli, Emerson Palmieri il dopo Ghoulam: fissato l'incontro con gli agenti: Pochi giorni fa è terminato il ritiro… - MondoNapoli : CdM - Napoli, giovedì incontro con l'entourage di Emerson Palmieri: i dettagli - - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale CdM – Il Napoli studia il colpo Emerson Palmieri: giovedì i… -

Ultime Notizie dalla rete : Palmieri Napoli

Le ultime notizie dell’8 settembre sui movimenti di mercato del Napoli con acquisti e cessioni in diretta. Le news che arrivano in tempo reale raccontano del rilancio dall’Inghilterra per Koulibaly ch ...Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il Napoli starebbe pensando seriamente a Emerson Palmieri per la corsia mancina della difesa. Il quotidiano svela di un incontr ...