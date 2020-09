"Notturno", una bellezza senza emozioni (Di martedì 8 settembre 2020) Mi farò molti nemici: pazienza. Non mi inviteranno mai a moderare, introdurre, chiosare dotti dibattiti sulle magnifiche sorti del cinema italiano. Ne ho fatto a meno da tutta una vita. Non credo che parlare bene ‘a prescindere’ dei prodotti nazionali rientri tra i compiti istituzionali di un critico.Prima di partire per Venezia mi sono rivista “Below Sea Level”, il mio preferito tra i primi, eccezionali documentari di Gianfranco Rosi. Potete ancora trovarlo su RaiPlay. Racconta una comunità di homeless parcheggiata in una ex base militare a sud di Los Angeles. Fa ridere e piangere, fa pensare e sognare. Come la vita. È una lectio magistralis per gli aspiranti cineasti del reale. Coproduzione italo-franco-tedesca, “Notturno”, girato in tre anni sulle frontiere umane tra Libano, Siria, Iraq e ... Leggi su huffingtonpost

