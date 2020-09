Mulino Bianco, ecco la biscotazza per fare colazione anche fuori casa (Di martedì 8 settembre 2020) Molti italiani saltano la prima colazione. Per ridurre questa tendenza, Mulino Bianco, il marchio leader in Italia dei prodotti da forno, ha presentato un nuovo regalo per la propria raccolta punti. Si chiama “biscotazza” ed è una moderna mug in acciaio inox, termica, a chiusura stagna, con un coperchio apri e chiudi sul fondo che può ospitare la giusta quantità di biscotti per la colazione che strizza l’occhio soprattutto a Millennials e alla nuova tendenza italiana di fare colazione “dove, come e quando voglio”. Se oggi Mulino Bianco è uno dei brand più amati dagli italiani e più influenti (nel 2019 è entrato nella top 10 stilata da ... Leggi su tpi

Mulino Bianco, torna la raccolta punti della nostra infanzia

Torna la storica raccolta punti del 1978, con in dono la replica del "Coccio" della tradizione e una moderna "biscotazza". Ma qualcosa è cambiato nel Mulino Bianco, le farine ora sono sostenibili Chi ...

