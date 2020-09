Miley Cyrus non è più vegana e scatena la polemica: “Il mio cervello non funzionava” (Di martedì 8 settembre 2020) Miley Cyrus non ha mai avuto timore di condividere con il pubblico la sua vita privata. Questa volta lo ha fatto parlando della sua alimentazione e affermando di non essere più vegana: il motivo della sua scelta ha scatenato la polemica Chi la segue lo sa bene, Miley Cyrus ha uno smisurato amore per gli … L'articolo Miley Cyrus non è più vegana e scatena la polemica: “Il mio cervello non funzionava” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

