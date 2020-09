Mattarella: “Con la pandemia si è allargato il divario sociale e digitale. Senza istruzione non c’è libertà” (Di martedì 8 settembre 2020) “La pandemia ha allargato in molti contesti il divario sociale e digitale, rimarcando le difficoltà dei più vulnerabili”. In occasione della Giornata internazionale dell’Alfabetizzazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda l’importanza dell’apprendimento e di appianare le diseguaglianze digitali, ricordando che questo tema “non riguarda soltanto la scuola, né soltanto i giovani” ma è una sfida che impegna tutte le generazioni. “Non c’è pienezza nella libertà e nell’esercizio dei diritti Senza la capacità di leggere, di scrivere, di fare calcoli”. La Giornata internazionale istituita dall’Unesco, ricorda il Capo dello Stato nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

