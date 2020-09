Massacro di Colleferro, il Manlio Germano di 'Caterina va in città' indigna Latina (Di martedì 8 settembre 2020) Il post Lo sdegno da Colleferro colpisce nel cuore la città di Latina, da dove arriva il post orripilante su Facebook dal profilo di Manlio Germano, nome del sottosegretario AN nel film 'Caterina va ... Leggi su latinatoday

pietro_busacca : RT @NaDi_1075: “Era un ragazzo per bene”; “Una famiglia integrata”; “Il cuoco buono”; “Sempre educato”. Il razzismo coloniale incardinato… - alberevil : RT @erretti42: Durissima reazione di Salvini al massacro di Colleferro ?????? - francesca_ff : RT @NaDi_1075: “Era un ragazzo per bene”; “Una famiglia integrata”; “Il cuoco buono”; “Sempre educato”. Il razzismo coloniale incardinato… - ve10ve : RT @NaDi_1075: “Era un ragazzo per bene”; “Una famiglia integrata”; “Il cuoco buono”; “Sempre educato”. Il razzismo coloniale incardinato… - Inlove_withoreo : RT @NaDi_1075: “Era un ragazzo per bene”; “Una famiglia integrata”; “Il cuoco buono”; “Sempre educato”. Il razzismo coloniale incardinato… -