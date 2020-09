LIVE – Tirreno-Adriatico 2020, seconda tappa: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di martedì 8 settembre 2020) La Tirreno-Adriatico 2020 prosegue oggi con la seconda tappa, lunga 201 chilometri da Lido di Camaiore a Follonica. Si rimane in Toscana per un’altra frazione che potrebbe sorridere ai velocisti, con la Maglia Azzurra Pascal Ackermann pronto a cercare il bis. Attenzione però anche a Fernando Gaviria, Michael Matthews e tanti altri che cercheranno gloria in un eventuale sprint. Sportface.it vi racconterà la corsa fin dalla partenza con la DIRETTA testuale che non vi farà perdere nemmeno un attimo. Segui il LIVE a partire dalle 11:15 IL PROGRAMMA DELLA Tirreno-Adriatico 2020 ALTIMETRIA DELLE 8 TAPPE AGGIORNA LA DIRETTA 12.07 La corsa giunge a Pisa e i battistrada vantano ancora ... Leggi su sportface

SpazioCiclismo : Partita la seconda tappa della #TirrenoAdriatico - stefanozana : RT @Bardiani_CSF: Parte ufficialmente la seconda tappa della Tirreno Adriatico. Appuntamento con l'arrivo a Follonica live su Rai2 dalle or… - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: Parte ufficialmente la seconda tappa della Tirreno Adriatico. Appuntamento con l'arrivo a Follonica live su Rai2 dalle or… - Bardiani_CSF : Parte ufficialmente la seconda tappa della Tirreno Adriatico. Appuntamento con l'arrivo a Follonica live su Rai2 da… - OA_Sport : LIVE Tirreno-Adriatico, Camaiore-Follonica DIRETTA: di nuovo spazio ai velocisti -