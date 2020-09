Lamorgese: intensificati controlli su migranti in Fvg (Di martedì 8 settembre 2020) Già da stasera porremo in essere iniziative per quanto riguarda i controlli”, anche per “intercettare organizzazioni criminali”. “Vediamo come andranno”. Oltre a controlli sulle autostrade, “verranno fatti dei blocchi anche sulle strade 54 e 56 e stamattina venendo qui mi hanno fatto vedere dove verranno fermati i mezzi per verifiche più accurate”. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, al termine di un incontro in Prefettura a Trieste, parlando dell’arrivo di migranti in Friuli Venezia Giulia attraverso la rotta balcanica. “Penso che la chiusura dei valichi minori, che sarebbero 21, – ha osservato – possa essere affrontata all’esito di tutte queste attività che stiamo ponendo in ... Leggi su udine20

