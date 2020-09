La Buchmesse cancella gli stand e passa online (Di mercoledì 9 settembre 2020) Anche la Buchmesse quest’anno è costretta a cancellare la sua edizione fisica: dal 14 al 18 ottobre, gli stand della fiera di Francoforte non ci saranno, sostituiti dalla presenza online delle case editrici ed espositori professionali che faranno un lavoro di scambio di diritti e contatti, tutto su piattaforme digitali. In città, però, ci saranno alcuni eventi dal vivo e da remoto con autori come Irvine Welsh, John Niven, Karin Slaughter, Don Winslow, Elizabeth Gilbert, Bov Bjerg, Cornelia Funke, Chilly … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

