Internazionali BNL d’Italia 2020, Spadafora: “Decisione CTS assenza pubblico mi lascia perplesso” (Di martedì 8 settembre 2020) Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora non è presente alla conferenza di presentazione degli Internazionali di tennis d’Italia BNL 2020, ma ha scritto una lettera letta dal presidente della FIT Angelo Binaghi. Il contenuto è decisamente polemico nei confronti del Comitato tecnico-scientifico che ha deciso di non concedere la presenza del pubblico: “Questa edizione si svolgerà secondo tempi, calendari e modalità diversi a causa della pandemia. La decisione del comitato-tecnico scientifico di sconsigliare la partecipazione a un numero controllato di spettatori ha destato la mia perplessità. Ho scritto a Speranza chiedendo che il comitato possa svolgere approfondimenti. Credo sia fondamentale poter garantire allo sport le stesse regole previste per eventi culturali. ... Leggi su sportface

Come nel caso degli Us Open, la n.1 del mondo Ashleigh Barty è stata la prima a dare forfait al Roland Garros. E lo ha fatto da campionessa in carica. La 24enne australiana ha annunciato che non verrà ...Manca solo una settimana all'inizio degli Internazionali BNL d'Italia (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV). Il torneo romano sulla terra rossa era stato rimandato ca ...