«Il Cardarelli si sta paralizzando. Abbiamo perso il conto dei positivi» (Di martedì 8 settembre 2020) Prima la chiusura del pronto soccorso, poi il blocco dei ricoveri. Il Cardarelli deve fare i conti con l’aumento dei positivi e corre ai ripari. Repubblica Napoli scrive che la direzione dell’ospedale è pronta a svuotare un intero padiglione per trasferirvi i malati e riservare così fino a 120 posti letto ai nuovi casi di Covid. La palazzina M, da mesi destinata ai pazienti Covid, non basta più. Per aiutare lo smaltimento, è stato individuato il padiglione E, dove ci sono i reparti di Nefrologia, Dermatologia, Otorino, Terapia del dolore, Urologia, Oculistica, Chirurgia plastica. Nelle prossime ore i malati di questi reparti potrebbero essere spostati in altre aree e l’intera palazzina sarebbe a disposizione dei pazienti Covid. Il quotidiano riporta le parole di un dirigente medico di cui non specifica ... Leggi su ilnapolista

