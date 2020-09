Galeata, in meno di due settimane 11 casi. Il sindaco chiude al pubblico gli uffici comunali (Di martedì 8 settembre 2020) A Galeata salgono a undici i positivi al covid-19. Gli ultimi due contagiati, informa il sindaco Elisa Deo, 'sono una persona adulta ed bambino piccolo collegati ad un caso positivo identificato nei ... Leggi su forlitoday

ForlìToday

Un tampone per poter fare la prima Comunione. Se i bambini non lo faranno non potranno partecipare alla celebrazione e ricevere il Sacramento. È successo a Galeata, un comune di 2.500 abitanti in prov ...Niente prima comunione per i bambini che non vengono sottoposti al tampone per diagnosticare la presenza o meno del coronavirus. Lo ha deciso Elisa Deo, sindaca di Galeata, comune di 2.500 abitanti de ...