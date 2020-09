Francesca Ossani è il primo Boss In Incognito del 2020 (Di martedì 8 settembre 2020) Francesca Ossani Nella prima puntata della sesta edizione di Boss In Incognito, che segnerà il debutto alla conduzione di Max Giusti, il pubblico di Rai2 troverà l’imprenditrice Francesca Ossani, presidente di una nota azienda che produce patatine e snack. L’appuntamento è fissato per stasera alle 21.20. L’azienda in questione è Crik Crok. La sede è a Pomezia e può contare su 150 dipendenti e 500 agenti; attualmente il volume d’affari si aggira intorno ai 40 milioni di euro, merito anche del grosso lavoro dell’impresa che, in soli dodici mesi, è in grado di produrre 60 milioni di pacchetti di patatine, con tanto di distribuzione in Europa e fino al Brasile. Francesca ha da poco rilevato ... Leggi su davidemaggio

