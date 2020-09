Daydreamer 8 cose che non sapevi sulla soap: Can ha fatto una… (Di martedì 8 settembre 2020) Daydreamer racconta la storia di Sanem, una ragazza che vuole diventare una scrittrice professionista. Per non sposare il suo vicino di casa inizia a lavorare per la famiglia Divit, dove conosce Can. I due si metteranno insieme dando il via ad un continuo tira e molla. La soap turca è ormai famosissima, abbiamo raccolto alcune curiosità che forse non conoscevate! Daydreamer: 8 curiosità sulla soap La traduzione letterale del titolo originale è “L’uccello del mattino”. Con molta probabilità, per evitare doppi sensi, in Italia è stato tradotto in “Le ali del sogno”. Il titolo fa riferimento al tatuaggio del protagonista che è un albatros. L’agenzia pubblicitaria della famiglia Divit si chiama FH, una sigla che sta ... Leggi su velvetgossip

wengzkie28 : RT @wengcookie: 'Ti ricordi le cose più stupide e quelle importanti buonanotte.' #DayDreamer episodio 62 - wengzkie28 : RT @wengcookie: 'Io penso che questo sia il mio profumo. Quella notte senza nemmeno aver visto il tuo volto, la prima notte che ci siamo in… - wengcookie : 'Ti ricordi le cose più stupide e quelle importanti buonanotte.' #DayDreamer episodio 62 - wengcookie : 'Io penso che questo sia il mio profumo. Quella notte senza nemmeno aver visto il tuo volto, la prima notte che ci… - Serenalovecd : 'Se vuoi un consiglio controllati, mantieni le distanze. Ti sto dicendo queste cose da amico. Siamo tutti tuoi amic… -