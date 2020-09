Covid-19 e bambini, ecco le differenze tra sindrome di Kawasaki e Mis-C (Di martedì 8 settembre 2020) (foto: Getty Images)Aveva ragione chi ci andava coi piedi di piombo. A colpire in rari casi i bambini contagiati dal nuovo coronavirus non è la sindrome di Kawasaki ma un’altra condizione di iperinfiammazione, che gli esperti hanno chiamato Mis-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children). Sintomatologie simili, ma con sfumature sospette a occhi esperti, e ora uno studio pubblicato su Cell dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e del Karolinska Institutet di Stoccolma ne descrive anche le differenze immunologiche. Aver fatto chiarezza sui diversi meccanismi aprirà la strada a test specifici per la diagnosi precoce e trattamenti ad hoc. New Article online now at Cell: The Immunology of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children with ... Leggi su wired

